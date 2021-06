Solidaritätsaktionen für die Philippinen auf dem 15. Sommernachbarschaftstreffen

MLPD und REBELL führen zur Zeit eine besondere Initiative der Solidarität gegen die antikommunistische Repressionswelle, die Pogromhetze und gezielte Liquidierung von Kommunistinnen und Kommunisten und anderen fortschrittlich-demokratischen Menschen in den Philippinen durch. Sie geht bis zum 16. August, dem Kampftag gegen Faschismus und Krieg der ICOR Asien. MLPD und REBELL informieren in ihree Kleinarbeit in den Betrieben, Wohngebieten, Lehrwerkstätten, Schulen und Universitäten, klären auf und organisieren die Solidarität. "Am 16. August organisieren wir mit Freundinnen und Freunden eine Protestaktion vor der philippinischen Botschaft in Berlin. Wir planen eine Internationalismus-Live Veranstaltung mit Gästen aus den Philippinen. Wir unterstützen auch Projekte der praktischen Solidarität und vieles mehr", so Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel in einer Solidaritätsbotschaft an Joma Sison.

Für das Nachbarschaftstreffen am 3. Juli rund um die Horster Mitte in Gelsenkirchen rufen die Deutsch-philippinschen Freunde zur Unterstützung einiger Aktionen auf:





Balik-Bayan-Boxen: Sachspenden, z. B. Hygieneartikel zur Unterstützung der politischen Gefangenen. Näheres hierzu und eine Packliste auf der Webseite der Deutsch-Philippinischen Freunde e. V. Briefkontakte zu politischen Gefangenen: Die politischen Gefangenen freuen sich immer über Post. Wegen der Corona-Krise können zur Zeit nur E-Mails geschrieben werden, die ausgedruckt über einen Angehörigenverein an die politischen Gefangenen weitergeleitet werden können. Näheres hierzu beim Vorstand der DPF: def@dp-freunde.de Protestkundgebung am 16. August vor der philippinischen Botschaft in Berlin gegen die Menschenrechtsverletzungen in den Philippinen und gegen das „red-tagging“ (Brandmarkung von Kommunistinnen, Kommunisten und Angehörigen fortschrittlicher Organisationen als Terroristen). Zudem freuen wir uns immer wieder über Fördermitglieder, die uns unterstützen. Sie erhalten von uns viermal im Jahr kostenlos den Rundbrief PINTIG. Näheres auf der Webseite. Aktuell freuen wir uns, dass trotz Pandemie in Manila eine Arbeiterschule gegründet wurde, die Paaralang Crispin Beltran Arbeiterschule. Ziel der Schule ist es, den Arbeitern durch Bildung Fähigkeiten zu vermitteln, die sie darin stärken, ihre eigenen Reihen zu organisieren und zu mobilisieren. Wer die Arbeiterschule einmalig oder dauerhaft unterstützen möchte:

Deutsch-Philippinische Freunde e. V.

IBAN. DE38 300700240408155000

Näheres auf der Webseite

Außerdem können Kinder auf dem Horster Mitte Fest Karten schreiben und Bilder malen für Besucher der Arbeiterschule.