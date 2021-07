Solidarität

Sommercamp unterstützt Stefan Engel im Kampf gegen die Einstufung als „Gefährder“

Am 3. August wird in Meiningen die Klage von Stefan Engel gegen seine Einstufung als Gefährder durch die Polizeidirektion Saalfeld in Thüringen verhandelt.

Pressemitteilung des Jugendverbands REBELL