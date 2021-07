Varel

Streik und Demonstration gegen Zerschlagungsgpläne von Airbus-Tochter

Nachdem die Airbus-Konzernführung am Anfang der Woche sämtliche Forderungen des Betriebsrats und der IG Metall zurückgewiesen hat und an seinen Umstrukturierungsplänen, die eine Zerschlagung der 100%igen Tochter Premium Aerotec GmbH (PAG) beinhalten, festhält, gaben die PAG-Kollegen in Varel am 1. Juli die richtige Antwort.

Korrespondenz