Telefonat mit Susanne Henning-Wellsow

(C, wählt): Ah! Ja, guten Tag, bin ich verbunden mit Frau Henning-Wellsow? Ja, prima. Meyer mein Name, aus Gelsenkirchen. Frau Henning-Wellsow, wenn ich Sie als Co-Vorsitzende der Partei Die Linke eben was fragen darf … Sie hatten jetzt ja kürzlich Ihren Parteitag, und da gabs Applaus für Ihre Rede und erst recht als Sie riefen: „Wir sind im Klassenkampf“ … Ja, ich weiß, ich weiß, Frau Slomka hat sie im ZDF heute-journal deshalb so von rechts angemacht.

Also mir kommt das entgegen, dass Sie die Frage aufwerfen, also, dass wir im Klassenkampf sind. Aber jetzt meine Frage: Mir war nicht klar, wie Sie das meinen. Also: meinen Sie jetzt, dass die Partei Die Linke im Klassenkampf ist … Wie, ah ja, ...

Aha, ah so, verstehe … Also Sie beziehen sich dabei auf Karl Marx, ja, ja … die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Klassenkämpfen ... Ja, ja, sicher, Arbeiterklasse – Kapitalisten … einverstanden, da gebe ich Marx völlig recht. Nur: mit welchem Ziel soll denn der Klassenkampf heute geführt werden? … Wie?

Ja, ja, mhm, ohne weiteres, klar: Vermögenssteuer einverstanden, höheren Mindestlohn, auch Mietendeckel, kann man sicher drum kämpfen … o.k., einverstanden: wir müssen um Reformen kämpfen, natürlich.

Nur, Frau Henning-Wellsow, meinen Sie denn, dass man mit einem höheren Mindestlohn ändern kann, dass die Arbeiter ausgebeutet werden, Menschen flüchten, die Natur zerstört wird und die Ursache von all diesem Krisenmist – nämlich der Kapitalismus - beseitigt wird? ...

Was, darum geht es jetzt nicht? Aber genau das ist doch, was Marx meint. Wie lange wollen wir denn das ganze Krisenchaos noch mitmachen? Sie sagten doch, dass Sie im Klassenkampf sind … Wie, was sagen Sie; wir werden den Kapitalismus nicht in den nächsten vier Jahren abschaffen. Ja, ja, das sagten Sie auch im Interview bei Frau Slomka. Natürlich; kann sein, aber wenn man den Kapitalismus gar nicht abschaffen will, dann kommt man selbst am Sankt Nimmerleinstag nicht da hin. Wann wollen Sie damit anfangen?

Wie? Das kürzlich war nur ihr Programm für die Wahl. Verstehe … und nach der Wahl soll es dann losgehen?? … Jetzt ehrlich, Frau Henning-Wellsow, in Ihrem Parteiprogramm steht ja da auch nichts dazu! Wie kommen wir denn da zum Sozialismus, das muss doch das Ziel …. Frau Henning-Wellsow, hallo, sind Sie noch dran? Hallo?

Jetzt hat sie aufgelegt. Doof … Na dann, tja ich denke, jetzt weiß ich Bescheid: wenn die Linkspartei also nicht den Kapitalismus – samt dem Krisenchaos - abschaffen will, dann will sie ihn wohl behalten.