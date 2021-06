„Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus"

In den USA z.B. scheiterte der Versuch, unter den Massen den reaktionär-faschistischen Antikommunismus Trumps zu etablieren, und die Herrschenden waren gezwungen, mit Hilfe der Biden-Regierung zu der Methode des Regierungssystems der kleinbürgerlichen Denkweise zurückzukehren. Ein nicht unbeachtlicher Teil der US-amerikanischen Bevölkerung sympathisiert mittlerweile mit sozialistischen Ideen. Hier und weltweit gibt es aber noch zahlreiche weltanschauliche Fragen zu klären.

Viele internationale Genossinnen und Genossen sind daher schon gespannt auf den REVOLUTIONÄREN WEG 36, der jetzt unter dem Titel „The Crisis of Bourgeois Ideology and of Anticommunism" auf Englisch erschienen ist. Er wird sicherlich für spannende Diskussionen sorgen und zum internationalen Klärungsprozess für einen neuen Anlauf zum Sozialismus beitragen!

Taschenbuch | 16,00 € | 208 Seiten | ISBN: 978-3-88021-598-6

ePDF | 12,99 € | ISBN: 978-3-88021-599-3