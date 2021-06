15. Nachbarschaftstreffen rund um die Horster Mitte

Trotz Schikanen des Ordnungsamts: Das Treffen wird am 3. Juli in Gelsenkirchen stattfinden!

Die Vorbereitungen für das 15. Nachbarschaftstreffen am 3. Juli in der Horster Mitte laufen auf Hochtouren. Von der Stadt Gelsenkirchen kam das Okay für das Hygienekonzept und die geplante Straßensperrung. Einem wunderschönen gemeinsamen Tag rund um der Horster Mitte stand eigentlich nichts mehr im Wege. Es ging alles seinen “geordneten“ Weg … bis das laut vernehmbare Wiehern des Ordnungsamtsschimmels Gelsenkirchen mal wieder die Vorfreude trübte.

Von jz