Vor 80 Jahren Massaker an der jüdischen Bevölkerung

In der nordtschechischen Stadt Teplice demonstrierten am Samstag hunderte Menschen gegen Polizeigewalt. Eine Woche zuvor, am 19. Juni, kniete ein Polizist mehrere Minuten lang auf dem Hals eines Roma, wie Videoaufnahmen zeigen. Der Mann verstarb später in einem Krankenwagen. Die Polizei behauptet, es gebe keinen Zusammenhang zwischen den Handlungen des Polizeibeamten und dem Tod des Mannes. Roma und die Demonstranten wiesen das zurück und stellten Vergleiche mit dem Tod von George Floyd in den USA her.