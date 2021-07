Wählerinitiative "Anna Schupp" und "Dr. Dieter Stein" gegründet

Anna Schupp ist 38 Jahre als und arbeitet als Mediengestalterin bei einer großen Zeitung. Viele Jahre leitete sie die Kindergruppe der ROTFÜCHSE im Martinsviertel in Darmstadt und war über 20 Jahre im Jugendverband REBELL aktiv. Als Mutter zweier Kinder kennt sie den Alltag der Familien. Die Wählerinitiative will ihr sehr gutes Ergebnis als Direktkandidatin bei der letzten Bundestagswahl von 490 Stimmen toppen.

Dr. Dieter Stein ist 63 Jahre alt und Ur-Odenwälder und war Hausarzt in seiner Heimatgemeinde Brombachtal. Dort konnte er mehr als 200 Unterstützer-Unterschriften sammeln. Er hat zwei erwachsene Töchter und lebt mit seiner Partnerin zusammen. Er ist seit 30 Jahren bekennender Umweltaktivist und sammelte für die Geburtsklinik in der nordsyrischen Stadt Kobane über 7.000 Euro Spenden. Sein Motto - auch auf dem Wahlplakat: „Mit ganzem Herzen revolutionärer Umweltaktivist“.

Die Jugendarbeit in Darmstadt trug Früchte; gut 50 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Kinder und Jugendliche, die die Kasse und die Prüfung der Kasse übernahmen und dafür ausgebildet werden wollen. Die Grundsätze der Wählerinitiative wurden verabschiedet, Teams für die verschiedenen Aufgaben gebildet und Themen für die Treffen gesammelt. Lieder von den „Pueblos“ erregten die Aufmerksamkeit der vielen Menschen auf den Sportfeldern in der Nähe. Nächstes Treffen ist am 18.7., 15 Uhr, Bürgerpark Darmstadt, Sportfelder.