Wählerinitiative Matthias Rücker gegründet

Wir starteten mit „Bella Ciao“, dann stellte sich der Kandidat vor. Seit Jahrzehnten Mitglied der MLPD, lange aktives IG-Metall-Mitglied und Betriebsrat in einem Stuttgarter Metallbetrieb. Seit über 20 Jahren in Rüsselsheim, ist er auch ein Aktivposten bei den Verteil- und Rote Fahne-Verkaufs-Einsätzen an den Opel-Toren. Ebenso aktiv in mehreren Soli-Komitees zur erfolgreichen Unterstützung gemaßregelter oder gekündigter Opel-Kollegen. Ein Aktivist der ersten Stunde der Internationalen Automobilarbeiterkoordination (IAC) und Teilnehmer an der 2. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Südafrika. Auch mit der Direktkandidatur hat er schon seine Erfahrungen gemacht: Er war bei der Bundestagswahl 2017 unser Direktkandidat im Wahlkreis 184 Groß-Gerau.

Dann folgte ein kurzer mobilisierender Bericht einer Opel-Kollegin, von der Delegation von Opel – und Daimler- Kollegen aus Deutschland, zum Aktionstag der französischen Kollegen am 22. Juni in Socheaux.

Wir besprachen Aufgaben und Ziele der Wählerinitiative, besonders für die Jugend und auch für die Kampfeinheit von Arbeiter- und Umweltbewegung. Jeder will weitere aktive Unterstützerinnen und Unterstützer für unsere Wählerinitiative gewinnen. Der bislang vierköpfige Vorstand, ebenso der Kassierer, wurde einstimmig gewählt.

Das nächste Treffen ist für den Samstag, den 17. Juli, um 15 Uhr, in Rüsselsheim geplant. Mit gemeinsamem Lied, sowie Essen und Trinken klang dieses erfolgreiche Gründungstreffen aus.