Auf zur 734. Montagsdemo am 12. Juli 2021!

Die Montagsdemo lädt herzlich zur Kundgebung und Demonstration ein. Im Brennpunkt steht der Protest gegen die massive Einschränkung demokratischer Rechte wie mit dem Versammlungsgesetz NRW.

Die Montagsdemo, das soziale Gewissen auf der Straße seit 2004, diskutiert außerdem drängende soziale Fragen. Bundesweit werden Arbeitsplätze abgebaut; der Jugend fehlen die Ausbildungsplätze; die Hetze und Arbeitsbelastung in den Betrieben steigt. Die Mieten steigen, nicht aber die Löhne, das Reallohneinkommen sinkt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Milliardäre in Deutschland zu. Im letzten Jahr wuchs ihre Zahl von 29 auf 136 Personen.

Grund genug für die Montagsdemo, diese Fragen am offenen Mikrofon zu diskutieren und den Protest gegen die Regierungspolitik auf die Straße zu bringen. Insbesondere nimmt sie unter die Lupe, was davon zu halten ist, wenn jetzt Politiker - in Wahlkampfstimmung - ihr Herz für soziale Fragen zu entdecken scheinen. Dazu erwarten wir Argumente aus dem breiten Spektrum der Themen und Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Montagsdemo.