Bürgerinitiativen fordern komplettes Fracking-Verbot

Um die 50 Bürgerinitiativen fordern ein komplettes und dauerhaftes Frackingverbot. Zur bisherigen Arbeit der Frackingkommission und den von ihr veröffentlichten Gutachten merken die Bürgerinitiativen in einem offenen Brief an die Bundesregierung an, dass diese sich in wesentlichen Sachverhalten auf veraltete Gutachten beziehen, bzw. auch Daten zusammenführen, die zwangsläufig ein falsches Bild des Gefährdungspotentials der Frackingtechnik zeichnen. Außerdem müssen direkte und indirekte staatliche Investitionen in fossile Infrastrukturmaßnahmen gesetzlich verboten werden.