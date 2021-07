Der Spiegel schreibt dazu: „Ein Team der »New York Times« hat die Ereignisse für eine beeindruckende 40-minütige Dokumentation zusammengetragen. Weil Kamerateams der großen Nachrichtensender von den Aufständischen massiv bedroht wurden und nur partiell filmen konnten, nutzten die Journalisten dafür größtenteils Material, das von den Handelnden selbst stammt: Handyaufnahmen von Menschen, die ins Kapitol drängten, Bodycams von Polizisten, die sie aufzuhalten versuchten, Funkverkehr verzweifelter Beamter, die von der Masse überrannt wurden. Ein Thriller mit journalistischen Mitteln.

Was den Film mit dem Titel »Day of Rage«, also »Tag der Wut«, so dramatisch macht, sind zwei eigentlich gegensätzliche Prinzipien: einerseits Immersion, andererseits Überblick. Gleichzeitig ordnen die Macher sie zeitlich und örtlich auf das Genaueste ein. So entsteht ein akkurates Bild der Vorgänge vor dem und im Kapitol. Ein Thriller mit journalistischen Mitteln.

Damit entzieht der Film jedem Versuch der Verharmlosung den Boden und entlarvt Behauptungen von republikanischen Politikern als Lüge, es habe zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Bedrohung bestanden, es habe sich um friedlichen Protest gehandelt, um einen touristischen Besuch gar. Nichts war harmlos an diesem Tag, das zeigt »Day of Rage« in aller Drastik.“

Hier geht es zu dem Film