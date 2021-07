Dialektischer Spaziergang: „Dialektik im Lied“

Hallo, wir treffen uns diesmal am 17. Juli, um 18.30 Uhr im Treff International, Reuterstr. 15, Berlin-Neukölln. Wir singen gemeinsam und machen uns auf die Suche nach Dialektik in diesen Liedern. Lasst uns versuchen, mit Kategorien der Dialektik besser zu begreifen, was ein Lied ist und was es bewirken kann. Welcher Widerspruch macht ein Lied zu einem Lied? Welche Bestandteile können wir analysieren und zu einer Synthese zusammenfügen? Können sie helfen, die Welt zu erkennen und zu verändern?

Im Anschluss gibt es ein Wunschkonzert - vielleicht im Hof am Feuer. Getränke und Schwäbischer Kartoffelsalat - vegetarisch und tierisch - stehen bereit. Eintritt: Spende für den Treff. Corona-Regeln halten wir ein!