Direktkandidat Stefan Engel stellt sich vor

Mein Name ist Stefan Engel, ich bin 1954 in Neustadt bei Coburg geboren und dort aufgewachsen. Ich habe eine Fachhochschulreife, bin gelernter Betriebsschlosser und habe bei Siemens, den Anna-Werken in Rödental und bei Brose in Coburg gearbeitet, bevor ich zunächst nach Nürnberg und ab 1977 ins Ruhrgebiet gezogen bin. Im Dezember 1979 wurde ich zum politischen Leiter der zentralen Leitung des KABD bzw. beim Parteitag der MLPD zum Parteivorsitzenden gewählt. Diese Funktion habe ich über 37 Jahre bis zum Jahr 2016 ausgeübt. Ich bin bewusst aus dieser Funktion für einen rechtzeitigen Generationswechsel zurückgetreten und konzentriere mich heute auf die theoretische Arbeit der MLPD.

Seit 30 Jahren bin ich Leiter des theoretischen Organs der MLPD, Revolutionärer Weg. Dort habe ich verschiedene Bücher veröffentlicht. Das aktuellste Buch hat den Titel: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“. Es behandelt die Entwicklung des weltanschaulichen Kampfes im Nachkriegsdeutschland und weist die krisenhafte Entwicklung der bürgerlichen Ideologie und die Überlegenheit der proletarischen Ideologie nach. Der Kampf um die Denkweise ist für die Entwicklung des Klassenkampfes und die Vorbereitung der internationalen Revolution von ausschlaggebender Bedeutung. Umso wichtiger ist es, sich im weltanschaulichen Kampf zurechtzufinden und einen klaren Standpunkt einzunehmen. Gib Antikommunismus keine Chance!

Ich kenne mich in meinem ursprünglichen Wohnort in Haarbrücken noch sehr gut aus, kenne viele Leute aus dem Sportverein und habe bereits bei der letzten Bundestagswahl als Direktkandidat in Coburg kandidiert. Ich würde gerne helfen die MLPD bei den Bundestagswahlen weiter zu stärken und auch dazu beitragen, das neue Buch zu verbreiten.

Herzliche Grüße, Stefan