dju in ver.di verurteilt Anschlag auf niederländischen Journalisten

Dem Kriminalreporter war nach Medienberichten am Dienstag Abend in Amsterdam nach dem Verlassen des Studios von RTL Boulevard in den Kopf geschossen und er ist lebensgefährlich verletzt worden. Die dju drückte De Vries und seiner Familie, den niederländischen Journalistinnen und Journalisten und allen freiheitlich denkenden Bürgerinnen und Bürgern ihre Anteilnahme und Solidarität aus. Die Regierungen in Europa und in Deutschland rief sie auf, wirksame Maßnahmen zum Schutz von Medienschaffenden zu ergreifen.