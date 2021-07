„Eine solche Organisation in dieser Weise aufzubauen ist eine großartige Sache“

„Ich bin Michel Barimis, 34 Jahre alt, aus Nürnberg, griechischer Herkunft und Kaufmann für Büromanagement. Ich wurde als Delegierter gewählt, hier teilzunehmen. Mir ist wichtig zu erfahren, welche Beschlüsse hier heute gefasst werden, wie wir uns auf den Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD einstellen und welche Aufgaben und Schwerpunkte wir uns stellen werden. Ich finde wichtig, wie Gabi Fechtner in ihrem Beitrag gesagt hat, den studentischen Ratschlag und den Agrarratschlag zu gründen, denn das wird dringend gebraucht. Außerdem freue ich mich sehr über die schönen neuen Wahlplakatmotive und wünsche mir, dass das Internationalistische Bündnis noch viel größer wird und dass wir einen erfolgreichen Wahlkampf haben werden.“

„Ich bin Dieter von der Internationalen Koordinierung der Internationalen Automobilarbeiterkoordination. Mir liegt am Herzen, dass die Kämpfe in den internationalen Betrieben mit den Aktivitäten des Internationalistischen Bündnisses koordiniert werden – jetzt auch im Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD. Dass diese beiden Faktoren zusammenkommen und nicht voneinander getrennt sind, dass ist mir wichtig. Die Arbeiter müssen die prägende und tragende Rolle spielen und müssen die Möglichkeit haben, sich in den Wahlkampf richtig einzubringen. Die Auseinandersetzung vorhin in der Diskussion ums Wahlprogramm fand ich sehr interessant. Die neuen Plakate gefallen mir sehr gut.“

„Ich bin Jochen vom Bundesvorstand der Umweltgewerkschaft. Wir haben verschiedene Themen, die wir im Norden, in Hamburg beackern. Das ist einerseits die Umweltfrage: Die herkömmliche Politik spricht vom „Klimawandel“ das ist verharmlosend und nicht der Realität entsprechen. Wir müssen über die Klimakatastrophe neu diskutieren, da das Thema mit der Arbeiterbewegung abgestimmt werden muss. Zum Bündniskongress will ich sagen: Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Internationalistische Bündnis ist eine der wesentlichen neuen Organisationen seit 2016 und die Möglichkeit, eine solche Organisation mit 50 zum Teil ziemlich unterschiedlichen Gruppen in dieser Weise aufzubauen, ist eine wirklich großartige Sache.“