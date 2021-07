Gedanken beim Studium

Allein die Tatsache, dass die Herrschenden – zuerst in Westdeutschland und später im vereinigten Deutschland - den Antikommunismus dringend brauchten, nämlich weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Perspektive des Sozialismus für die Massen wirklich greifbar war, das machte mir noch einmal deutlich, warum es so wichtig ist, gegen den Antikommunismus zu kämpfen. Vor allem weil er gerade in der Krise steckt.