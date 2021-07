Gelsenkirchen

Flohmarkt der Horster Mitte: Feilschen, „Trödeln“ und gute Stimmung

Klein, fein und Corona-gerecht: so lässt sich der Flohmarkt der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst mit kurzen Worten am besten beschreiben. Nachdem das Ordnungsamt Gelsenkirchen am gestrigen Freitag seine erschwerenden Auflagen zurückgezogen hatte, konnte das Trödel-Vergnügen rund um Gelsenkirchens schönstes Dienstleistungszentrum und die Lenin-Statue stattfinden

ffz