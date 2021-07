Frauenverband Courage: „Erkämpfen und leben wir unsere couragierten Visionen“

61 Delegierte, die 91 Prozent der Mitgliedsfrauen aus den 43 Ortsgruppen des überparteilichen Frauenverbandes Courage repräsentieren, nehmen diese Aufbruchstimmung von der 11. Bundesdelegiertenversammlung mit in ihre Orte.

Berlin als Regierungssitz war nicht zufällig Austragungsort. Die Bundesregierung stand gleich zu Beginn bei der kämpferischen und fröhlichen Kundgebung am Spandauer Rathaus in der Kritik. Die Probleme mit der Pandemiebekämpfung, massive Bereicherung mit Masken, mit Intensivbetten, mit Testung auf Kosten der Allgemeinheit und das schamlose Ausnützen der Management-Fähigkeiten von uns Frauen, die gestiegene Gewalt gegen Frauen durch schwierige Lebensverhältnisse war nicht nur dort Thema. Bündnispartnerinnen wie Terre des Femmes, „Omas gegen rechts“, Migrantinnen aus Asien und Afrika, die Gleichstellungsbeauftragte Berlin-Spandau gratulierten zur 30-jährigen Ausdauer, zur Internationalität als Kennzeichen des Verbandes und begrüßten die weitere gute Zusammenarbeit in all den Fragen, wo wir uns einig sind. Und das sind nicht wenige.

Die Bundesdelegiertenversammlung bestach durch einen äußerst lebendigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch und eine freimütige kritisch-selbstkritische Auseinandersetzung auf der Grundlage einer demokratischen, solidarischen Streitkultur – auch ein Markenzeichen des Verbands. Corona hat die Arbeit des Verbands behindert, aber nicht verhindert. Courage hat sich von Corona in der kämpferischen Interessensvertretung, der ersten von vier Säulen von Courage, nicht ganz einschränken lassen und vielfältige Aktivitäten an der Basis organisiert. So zur Corona-Situation in Betrieben, Krankenhäusern und Schulen, zum § 218, zur Gewalt an Frauen, zu antifaschistischen Aktivitäten, zur praktischen Flüchtlingssolidarität. ...

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung als pdf-Datei