Herzliche Einladung zum 12. Neckarfest

Für Kinder und Jugendliche gibt es wieder viele Angebote: Die Große Spielstraße - die Stadt hat die Albert-Dulk-Straße dafür gesperrt - Trommel-Schnupper-Kurs, Workshop vom Kampfsport International, Mal-Aktion und vieles mehr. Auch ein Kultur- und Flohmarkt wird stattfinden.

Auf der Kulturbühne treten Musikgruppen auf, mit Musik aus unterschiedlichsten Musikrichtungen, auch Lyrisches wird es geben. An vielen Ständen kann man sich informieren und in der Gesprächsrunde der MLPD wird die Frage aufgeworfen: "Eigentlich finde ich gut, was ihr macht, aber..."

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Mit Kaffee und Kuchen, Internationalen Spezialitäten, Frischem und Vegetarischem, Wein aus der Region.

Mehr dazu hier