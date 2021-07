Nachbarschaftstreffen

Horsterinnen und Horster nicht einverstanden mit Störaktion von Mitarbeitern des Ordnungsamts

Von Beginn an hatten die Veranstalter vom Vermögensverwaltungsverein (VVV) das sommerliche Nachbarschaftstreffen am 3. Juli an der Horster Mitte mit einem detaillierten Gesundheitsschutzkonzept geplant. Das war selbstverständlich, schließlich haben wir uns immer für den notwendigen Gesundheitsschutz und auch entsprechende Maßnahmen ausgesprochen und diese auch ausnahmslos eingehalten.

Von Rote Fahne Redaktion