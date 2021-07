In Gedenken an den Genossen Jorge Hurtado Pozo - Ludovico

Liebe Genossinnen und Genossen,

heute Morgen erreichte uns die bestürzende Nachricht, dass der Genosse Ludovico am Montag an Covid-19 verstorben ist. Unser herzliches Beileid gilt besonders allen Genossinnen und Genossen der PMLP, des Bloque Democratico Popular und den Angehörigen und Freunden Ludovicos.

Er war ein jahrzehntelanger Führer der revolutionären peruanischen Arbeiter- und Bauernbewegung, aber auch bekannter und beliebter Repräsentant der internationalen revolutionären marxistisch-leninistischen und Arbeiterbewegung. Wir verlieren einen engen Kampfgefährten und einen jahrzehntelangen guten Freund und Genossen. Mit ihm verliert die internationale revolutionäre Arbeiterbewegung eine wichtige Persönlichkeit, einen erfahrenen Partei- und Massenführer und leidenschaftlichen Kämpfer.

Wir, und aus unserer Partei vor allem Stefan Engel, haben über fast vier Jahrzehnte meist eng mit Ludovico zusammengearbeitet, viele Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht, voneinander gelernt und gemeinsam gekämpft. Dabei haben wir uns kritisch-selbstkritisch über Fragen des Parteiaufbaus, des Klassenkampfes in unseren Ländern und der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution ausgetauscht.

Ludovico war ein führender Genosse in der marxistisch-leninistischen Bewegung Perus. Er schloss sich der Kritik Mao Zedongs an der revisionistischen Entartung der Sowjetunion nach dem XX. Parteitag an. Aus dieser Kritik entstand die PC del Perú/Patria Roja, in der er als Mitglied des Zentralkomitees lange Zeit eine führende Rolle einnahm.

Er war viele Jahre Generalsekretär der UNIR (Union de Izquierda Revolucionaria), einem Zusammenschluss von drei revolutionären Organisationen/Parteien, die als Wahlbündnis bei den Wahlen kandidierte und Sitze im Parlament errang. Ludovico war eine Zeitlang Senator in einer der beiden Parlamentskammern von Peru. Nach der revisionistischen Entartung der "Patria Roja" kämpfte er um die Neuformierung der Marxisten-Leninisten und gründete maßgeblich die PMLP (Partido Marxista-Leninista del Perú), deren Vorsitzender er war.

Ludovico hatte einen großen Bekanntheitsgrad in Peru und international. Er trat an führender Stelle für einen breiteren Zusammenschluss der Demokraten und Revolutionäre ein und trug so zur Bildung des "Bloque Democratico Popular" bei.

Wir erinnern uns gerne daran, wie Stefan Engel ihn im Herbst 1988 auf einer Lateinamerika-Reise als stellvertretenden Generalsekretär der PC del Perú/Patria Roja und Generalsekretär der UNIR (Union der Izquierda Revolutionionaria) kennenlernte. Seitdem gab es eine intensive Zusammenarbeit, einen regelmäßigen Austausch und auch eine persönliche Freundschaft besonders mit Stefan Engel über viele Jahre. Ludovico war viele Male in Deutschland zu Besuch und führte Veranstaltungen durch, in denen er den Freunden, Genossen und werktätigen Massen Leben und Kampf des peruanischen Volkes und der Revolutionäre, ebenso wie Siege und Niederlagen im marxistisch-leninistischen Parteiaufbau nahebrachte und ein lebendiger Austausch und gegenseitiges Lernen organisiert wurde. Vielen unserer Genossinnen und Genossen ist er deshalb gut bekannt, vertraut und geschätzt. Dieser Kontakt vertiefte die Bande zwischen den Marxisten-Leninisten, den Arbeitern und Werktätigen von Peru und Deutschland.

Ludovico leistete wichtige Beiträge zur Bildung der Internationalen Konferenz Marxistisch-Leninistischer Parteien und Organisationen (IKMLO), sowie zur Internationalen Koordinierung Revolutionärer Parteien und Organisationen (ICOR). In der ICOR übte Ludovico Funktionen als Kontinentalverantwortlicher und als Mitglied der Internationalen Koordinierung (ICC) aus. (...)

Der vermeidbare Tod durch Covid-19 ist eine Anklage an das imperialistische Weltsystem und sein menschenverachtendes Krisenmanagement auf Kosten der Arbeiterklasse, der breiten Massen und der vom Imperialismus abhängigen und unterdrückten Länder. Wut und Bewusstsein darüber bestärken uns im Kampf für die vereinigten sozialistischen Staaten.

Das Lebenswerk von Ludovico werden wir in unseren Kämpfen aufnehmen und weiterführen. Wir wünschen allen Genossinnen und Genossen die enge Solidarität, um in dieser schweren Zeit die Trauer in Kraft zu verwandeln und Ludovicos Lebenswerk fortzuführen.

Mit großer Anteilnahme und mit herzlichen und revolutionären Grüßen im Namen der MLPD, ihres Jugendverbands REBELL und unserer Kinderorganisation „Rotfüchse“.

Stefan Engel

Leiter des theoretischen Organs der MLPD Revolutionärer Weg, ehemals Parteivorsitzender der MLPD und Hauptkoordinator der ICOR

Gabi Fechtner

Parteivorsitzende der MLPD

Monika Gärtner-Engel

Internationalismusverantwortliche der MLPD und Hauptkoordinatorin der ICOR

Anna Vöhringer

Jugendverband REBELL