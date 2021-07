München

Wählerinitiative solidarisch mit Stefan Engel

"Wir stehen an deiner Seite!", so die Solidaritätserklärung der Wählerinitative München der Internationalistischen Liste / MLPD an Stefan Engel, den Leiter des theoretischen Organs der MLPD.

Solidaritätserklärung der Wählerinitiative