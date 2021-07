Schwere Unwetter auf Rügen

Hunderte Studenten erinnerten am 6. Juli an die Studentenproteste von 1962. Auch damals putschte sich das Militär an die Macht. Ihre Demonstration reiht sich ein in den ungebrochenen Widerstand gegen die Junta in ganz Myanmar. Am 7. Juli 1962 zerschlugen die Soldaten die studentische Demonstration von über 5000 Teilnehmern mit Gewalt.