„Solidarité internationale – internationale Solidarität! – Aktionstage in Rüsselsheim und Sochaux zeigen den Weg auf“

Das ist auch nötig gegen das Krisenchaos des Imperialismus. …

Die Kurzarbeit soll uns erst einmal beruhigen und Arbeiterkämpfe vermeiden, auch indem auf 92 Prozent des Nettolohns aufgestockt wird. Aber sie ist vor allem eine Methode, die Lasten der Krise auf die Sozialkassen, auf die Masse der Bevölkerung abzuwälzen. So macht die Autoindustrie Rekordprofite, alleine PSA eine halbe Milliarde in 2020! Wie pervers ist dieser Kapitalismus denn eigentlich? ...

In so einer Situation stimmt der Gesamtbetriebsrat einem Papier zu, das den Samstag als Regelarbeitstag sogar in Spätschicht ermöglicht. In Bochum will Opel auf Teufel komm raus die erkämpfte 35-Stunden-Woche beerdigen. Und das, wo unsere Kollegen in Ostdeutschland darum kämpfen, sie endlich durchzusetzen. Das alles soll in unserem Interesse sein? Nein, das ist im Interesse der Kapitalisten, die schon heute nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld! Statt Sechs-Tage-Woche und Nullrunden brauchen wir die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich als Konzernvereinbarung und den Kampf um jeden Arbeitsplatz in dem „Fokusbereichen“ in Rüsselsheim, in Gliwice und Ellesmere Port.

Der Weg der Verzichtsverträge ist offen gescheitert: Er führt zwangsläufig zum nächsten Verzicht. … Es sind Bankrotterklärung des Kapitalismus der nur noch in Krisen besteht und von immer mehr Menschen abgelehnt wird. Deswegen setzen die Herrschenden auf den Antikommunismus, um uns den Blick auf die gesellschaftliche Perspektive zu versperren.

So aggressiv oder geschickt dieser Antikommunismus auch daherkommt: Er ist selbst in der Krise, denn er ist die Ideologie einer Kapitalistenklasse, deren Herrschaft zu Ende geht. Aber mit dieser Herrschaft auch endgültig Schluss zu machen, ist unsere Verantwortung als internationale Arbeiterklasse. Unsere Zukunft durchsetzen können wir nur im Kampf.

Lernen wir dabei, den Kapitalismus grundlegend zu überwinden und den echten Sozialismus zu erkämpfen!