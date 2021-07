Der Neu-Ulmer Arzt Christian Kröner impft in seiner Praxis auch Kinder ab 12 Jahren, mit Zustimmung der Eltern und gründlicher Aufklärung. Seitdem dies bekannt wurde, wird er mit Beschimpfungen, Schmähungen und Morddrohungen überzogen. Über 25 Anzeigen musste er schon bei der Polizei stellen. Das zeigt, wes Geistes Kind die reaktionären Anführer der Impfgegner sind. Ihnen will es um die "Wiederherstellung der Grundrechte" gehen - und einen Arzt, der seine Arbeit macht, drangsalieren und bedrohen sie? Ihr angeblicher Kampf gegen eine "Corona-Diktatur" ist ein Hirngespinst. Kröner sagt, er werde sich trotzdem weiter für Impfungen einsetzen. „Ich sehe nicht ein, den Kopf einzuziehen. Das ist ja genau, was die wollen.“