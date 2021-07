Urlaub auf Mallorca – aber sicher!

In Ferienhäusern, die durch People to People Reisen vermittelt werden, ist Urlaub zu zweit, mit der Familie oder in Gruppen, ist Aktivurlaub oder Stranderholung, sind Wandern, Radfahren oder Stadtbesichtigungen, Grillen oder Chillen im Garten und vieles mehr möglich. Das Angebot an Veranstaltungen, Märkten und Festen auf Mallorca belebt sich nach der langen Corona-bedingten Pause wieder. Tolle Restaurants, Lebensmittel und Weine, oft direkt von den Erzeugern, sorgen für echtes Urlaubsfeeling und verwöhnen mit kulinarischen Genüssen.

Sommer und Herbst auf Mallorca bieten viele Möglichkeiten im Freien, Menschenansammlungen können vermieden werden, ohne auf den Genuss zu verzichten. So bei Aktivitäten in den Naturschutzgebieten, z. B. dem Feuchtgebiet s‘Albufera nahe Alcudia für Vogelbeobachter, Wanderer und Radfahrer; bei Wanderungen in der Serra de Tramuntana und Sierra de Llevant. Hier gibt es alles von gemütlichen Spaziergängen bis zu herausfordernden Aufstiegen.

In Ferienwohnungen ist die weiterhin notwendige Einhaltung der Hygiene-Regeln am besten möglich, das Hygienekonzept der Ferienhäuser sorgt zudem für größtmögliche Sicherheit. Bei der Einreise auf Mallorca aus Deutschland braucht man derzeit keinen Antigen-Test. Vor der Rückreise müssen Reisende am Abflugort einen Corona-Test machen.

Angesichts ansteigender Inzidenzwerte soll auf Mallorca berechtigt mit mobilen Testzentren vermehrt getestet werden. Warum aber fordert die Balearenregierung 90 Soldaten von der Zentralregierung in Madrid für die Kontaktverfolgung bei infizierten Personen an? Tausende Beschäftigte nicht nur im Tourismus wurden in der Corona-Krise auf den Balearen arbeitslos. Warum bekommen sie nicht diese Jobs?

