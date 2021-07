Stralsund

Wählerinitiative "Karl-Heinz Schulze" gegründet

Am Mittwoch, dem 7. Juli 2021, wurde auch in der Hansestadt Stralsund am Ernst Thälmann Denkmal die Wälerinitiative für den Direktkandidaten der internationalistischen Liste /MLPD Karl-Heinz Schulze gegründet