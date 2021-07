Wütende Proteste angesichts ständiger Stromausfälle

Das Titelthema der nächsten Ausgabe des Rote Fahne Magazins 15/2021 wird die Auseinandersetzung um die antikommunistische Behandlung von Stefan Engel als "Gefährder" in den Fokus rücken sowie um seine Klage dagegen, die am 3. August in Meiningen verhandelt wird. Es wird die Hintergründe beleuchten und die wachsende Solidarität gegen diese unsägliche Kriminalisierung eines revolutionären Freiheitskämpfers dokumentieren. Dazu wünschen wir uns Berichte und Korrespondenzen über Auseinandersetzungen, die unsere Leser dazu führen - am Arbeitsplatz, unter Nachbarn, Bekannten usw. Wie reagieren die Leute; wie gelingt es, sie für die Offensive gegen den Antikommunismus zu gewinnen? Bitte bis Dienstag, 13. Juli, an rotefahne@mlpd.de