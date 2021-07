Befreiungskampf und Revolution sind kein Terrorismus

Offenbar kann sich der Inlandsgeheimdienst von Baden-Württemberg nicht des positiven Eindrucks erwehren, den die Enthüllung der Lenin-Statue und die Finanzpolitik der MLPD machen. Denn im Verfassungsschutzbericht 2020 heißt es: "... startete die MLPD eine Spendenaktion, die bis 30. September 2021 laufen und 600.000 Euro einbringen soll. Mit dem Geld will sie den Parteiaufbau vorantreiben und die anstehenden Wahlbeteiligungen finanzieren. In einer Presseerklärung vom 3. August 2020 gab die Partei bekannt, die Lenin-Statue sowie sämtliche damit verbundene Kosten seien 'zu 100 Prozent durch Spenden aus der Bevölkerung' getragen worden. Der Erfolg beflügelte die MLPD, nun auch für eine Marx-Statue zu sammeln, die sie neben der Lenin-Figur aufstellen will."

20.001,10 Euro ist der aktuelle Spendenstand für die Marx-Statue! Herzlichen Glückwunsch!