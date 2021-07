Bill Gates ist größter privater Farmlandbesitzer

Nach einer Meldung von NBC (auf der Seite von n-tv) ist Bill Gates jetzt größter privater Farmlandbesitzer in den USA. Er ackert aber nicht selber sondern verpachtet das Land. Irgendwo muss man ja die Milliarden anlegen. Überall auf der Welt legen die Superreichen ihr Geld in Agrarflächen an und treiben damit die Preise für landwirtschaftlichen Boden in die Höhe. Zum Nachteil der kleinen und mittleren Bauern, die damit noch ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen und müssen.