Buchvorstellung „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“

Er stellte das Buch allseitig vor und brachte überzeugend rüber, dass wir täglich über unzählige Kanäle mit der herrschenden antikommunistischen bürgerlichen Ideologie konfrontiert werden. Sie soll die Massen immun machen gegen den wissenschaftlichen Sozialismus. Doch angesichts der wachsenden Krisenhaftigkeit des Kapitalismus gelingt dies immer nur zeitweise, wobei die Halbwertszeit der Wirkung der immer wieder neuen Varianten des Antikommunismus abnimmt. Darin kommt seine Krise zum Ausdruck.

Die lebendige, durchaus kontroverse Diskussion vertiefte einige Aspekte und Erfahrungen. Eine wichtige Frage war, ob der Antikommunismus in der Defensive ist: „Vom Gefühl her könne er nicht sagen, dass der Antikommunismus in der Krise ist, wenn er die Masse der Leute vom Sozialismus abhält. Das funktioniert doch noch ganz gut“, so ein junger Arbeiter. Die Krise des Antikommunismus bedeutet nicht, dass er nicht mehr zur offensiven Verbreitung seiner Lügen, Diffamierungen und Hetzte gegen die Freiheitsideologie des Kommunismus fähig wäre, das wäre auch eine gewaltige Unterschätzung. Das sehen wir gerade aktuell bei der Einstufung von Stefan Engel, dem Buchautor, als „Gefährder“, nur weil er als marxistisch-leninistischer Theoretiker die proletarische Weltanschauung auf die heutige Zeit weiterentwickelt.

Das zeigt die ganze Schwäche und Angst die Herrschenden vor dieser Freiheitsideologie. Weil sie keine positiven überzeugenden Argumente haben, weichen sie mit ihrer „Ideologiefreiheit“ jeder offenen weltanschaulichen Auseinandersetzung aus und schrecken auch vor der offenen Unterdrückung der kommunistischen Weltanschauung nicht zurück. Am stärksten wirkt heute jedoch der Einfluss der kleinbürgerlich-antikommunistischen Denkweise, die systematisch unter den Massen verbreitet wird.