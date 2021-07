Buchvorstellung und Diskussion mit Renate Voß

„Meine Fahrten nach Klaushagen" - eine streitbare deutsch-deutsche Biographie

Es sind ihre eigenwilligen Erinnerungen an ihre Erfahrungen in beiden Deutschland, sehr genau, ehrlich, persönlich und ohne Pauschalurteile. Es behandelt ihr Aufwachsen in der DDR, das Leben ihrer früh verstorbenen ältesten Tochter, die Arbeit auf der Rostocker Warnowwerft, Stilllegung der Werft und die eigene Arbeitslosigkeit, neofaschistische Umtriebe im Stadtteil Lichtenhagen, die Liebe zur Ostsee, der geliebte Schrebergarten – ihr gewerkschaftliches und ihr politisches Engagement, insbesondere in der kämpferischen Frauenbewegung und ihre Schlussfolgerungen für eine gesellschaftliche Alternative.

Renate Voß wurde 1943 geboren, Kindheit in der Chemiegegend Wolfen-Bitterfeld. 1962 Abitur in Schulpforta bei Naumburg/ Saale, ab September 1962 Lehre als Stahlschiffbauerin in der Warnowwerft Warnemünde. Nach verschiedenen Stationen auf der Werft arbeitete sie 20 Jahre als Modellbauerin bis zur Entlassung 1995. Danach abwechselnd arbeitslos und ABM bis zur Rente. Vier Kinder, acht Enkel, drei Urenkel, geschieden und allein lebend.

Umrahmt und Ausklang mit internationalen Liedern.