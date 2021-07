Die Jugend, die Ideologie und ein Zitat von Che

Dieses Zitat von Che Guevara, in dem die Aufforderung gerade an die Jugend der Welt steckt, um ihre Zukunft zu kämpfen, eröffnete die dritte Studiengruppe zum Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“, das auch als Ausgabe 36 in der Reihe des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, erschienen ist.

Das Buch“ will erarbeitet sein! Seine Analysen zum weltanschaulichen Kern der bürgerlichen Ideologie, dem Antikommunismus, schaffen die Klarheit, die notwendig ist, um den Kapitalismus zu überwinden und den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Die Diskussion um den Inhalt bekommt sehr schnell Tiefgang, denn die jugendlichen Teilnehmer wollen es wissen! Und das ist gut so! Ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Wissbegierde die Studenten ans Werk gehen. Sie fordern auch die älteren Teilnehmer wie mich heraus, gerade in Fragen des Revisionismus, des Antikommunismus und seinen vielfältigen Erscheinungsformen den Durchblick zu bewahren.