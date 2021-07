12. Neckarfest im ABZ-Süd

Ein tolles internationales Freundschafts- und Familienfest!

Zum 12. Neckarfest sind am Samstag, dem 10. Juli 2021, 500 bis 600 Menschen in das Arbeiterbildungszentrum-Süd gekommen. „Tolle Stimmung, Alle freuen sich, dass wir wieder zusammen feiern können“. „Eine offene, fröhliche, solidarische Atmosphäre – einmalig!“ So verschiedene Stimmen.

Korrespondenz aus Stuttgart