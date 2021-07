Eisenach: „Keine halben Sachen machen!“

Eine lebendige Kundgebung mit der Spitzenkandidatin und Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, und einer Reihe weiterer Kandidatinnen und Kandidaten forderte viele Menschen heraus, stehen zu bleiben, sich in die Listen der Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ einzutragen oder sich mit Literatur zu versorgen.

Gabi Fechtner zerlegte in ihrem ersten Redebeitrag die ganzen Ausreden und Rechtfertigungslinien über die verschiedenen Krisen des Kapitalismus, als ob sie mit der Corona-Pandemie vom Himmel gefallen seien. Anhand der aktuellen Umweltkatastrophe wies sie nach, dass jede Politik zum Scheitern verurteilt ist, die nur halbe Sachen macht, nur auf die Katastrophen reagiert, statt an ihre Ursachen zu gehen. Deshalb sind wir radikal im Wortsinn: Wir gehen dem Übel an die Wurzel und organisieren den gesellschaftsverändernden Kampf.

Vom Sommercamp des REBELL kamen einige Jugendliche und auch Erwachsene mit Gabi nach Eisenach und steuerten ein Lied gegen den Antikommunismus bei. Wir luden dazu ein, am kommenden Dienstag, 3. August an den Aktionen gegen die Kriminalisierung von Stefan Engel und zum Wahlkampfauftakt in Meiningen und Erfurt teilzunehmen. Der Diskussionsbedarf war auch nach zweieinhalb Stunden noch groß - passend dazu wurde zur anschließenden Veranstaltung eingeladen.

Knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte die abendliche Veranstaltung mit Gabi Fechtner zum neuen Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“.