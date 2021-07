Hamburg

Gedenken an den Altonaer Blutsonntag

Die Hamburger Geschichts- und Kulturwerkstatt lädt Nachbarn und Interessierte zum Gedenken an die Ereignisse des Altonaer Blutsonntags am 17. Juli 1932 ein: Beim Gedenkstein im Hof des Altonaer Gerichtsgebäudes (Zugang Ecke Max-Brauer Allee / Gerichtsstraße) am Sonnabend, den 17. Juli um 16 Uhr.

Von Hamburger Geschichts- und Kulturwerkstatt