Corona-Pandemie

Gefährliches Zahlenspiel

„Zur Beurteilung des Pandemiegeschehens in Deutschland sollen neben der Sieben-Tage-Inzidenz künftig verstärkt die Zahl der Corona-Fälle in den Krankenhäusern eine Rolle spielen.“ So ein Sprecher von Gesundheitsminister Spahn (WAZ, 13.07.2021).

Von Günter Wagner, Arzt aus Gelsenkirchen