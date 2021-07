Hannover, wir kommen!

Der Wahlkampfauftakt wird voll im Zeichen der Perspektive Sozialismus stehen. Damit hat die Internationalistische Liste / MLPD unter allen antretenden Parteien nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern sie vertritt die Zukunft: Der Kampf zur Rettung der natürlichen Lebensgrundlagen - dessen Notwendigkeit sich gerade in bitterer Realität in den Überflutungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zeigt; die sich maßlos steigernde Ausbeutung in den Betrieben; die sozialen Fragen usw.: Die Lösung für diese zu führenden Kämpfe liegt einzig im Sozialismus. Nur in diesem System haben die werktätigen Massen wirklich die Macht - anstatt einer kleinen "Elite", die diese Welt auf ihrer Jagd nach Maximalprofiten ausbeuten. Für die Internationalistische Liste / MLPD wird es ein Vergnügen sein, ihren zielklaren, bunten, kulturellen und politisch einmaligen Wahlkampfauftakt in Hannover zu zelebrieren. Höhepunkt der Veranstaltung wird die mit Spannung erwartete Rede von Gabi Fechtner, Spitzenkandidatin der Internationalistische Liste / MLPD sein, die sie um 15 Uhr halten wird.

Aber auch sonst hat das Programm des Tages einiges zu bieten. Nach dem Vorprogramm ab 12 Uhr wird um 14 Uhr eine Demonstration durch Hannover stattfinden. Zu zündender Livemusik wird es köstliche Brathähnchen und original Thüringer Würstchen geben. Für Kuchen und Getränke ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt. Wer die Kandidatinnen und Kandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD schon immer mal kennenlernen wollte, der kann das an diesem Tag tun. Denn sie werden sich den Wählerinnen und Wählern vorstellen. Wer sich informieren will, der ist ebenfalls goldrichtig: Neben einer Literaturmesse wird es auch Infos und Diskussionen geben. Selbstverständlich ist auch an die kleinsten gedacht. Es wird ein buntes Kinderprogramm geben. Ab 17 Uhr wird dieser abwechslungsreiche Tag perfekt abgerundet: Es wird ein Konzert auf dem Steintorplatz stattfinden. Selbstverständlich wird der komplette Tag Corona-gerecht ausgerichtet und stattfinden. Also: Am 21. August auf nach Hannover!

Hier gibt es den Flyer zur Mobilisierung

Hier gibt es das Wahlprogramm der Internationalistischen Liste / MLPD als gestalteten Flyer