In eigener Sache: An alle Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl

Der Jugendverband REBELL ruft zur Solidarität mit den Opfern der Starkregenkatastrophe auf und geht in einen Hilfseinsatz ins Ahrtal. Der Hilfseinsatz findet am Sonntag, 18. Juli, statt. Treffpunkt ist um 8 Uhr in der Ulitzkastr. 1 in Köln. Was wird gebraucht: Auto für die Anfahrt, Essen, Getränke, Decken, …. Bringt Gummistiefel mit!