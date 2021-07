In Windeseile alle Unterschriften gesammelt!

Am Samstag konnten wir nach zwei Stunden unseren Einsatz beenden, weil wir 78 Unterstützerunterschriften gewonnen hatten. Als sehr günstig hat sich dabei ein kleines Flugblatt erwiesen. Ich stellte mich persönlich und das internationalistische Bündnis vor. Am Freitag vor der Mensa, am Samstag auf einem Wochenmarkt. Eine Reihe Unterstützer fragten nach und stimmten der Forderung nach einem Gegenpol zur Rechtsentwicklung der Regierung und für den echten Sozialismus zu. Auf dem Wochenmarkt standen viele Leute vor den Marktständen an. Ihnen gab ich mein Flugblatt zum Lesen und bat sie, nach dem Einkauf bei mir vorbeizukommen und zu unterschreiben. Das hat gut geklappt. Heute lässt ein guter Bekannter in Marburg die Unterschriften beglaubigen und morgen gebe ich die vollständigen Unterlagen ab. Die Idee eines kurzen Vorstellungsflyers hatte ich von Heidi Schmidt, die im Wahlkreis Herfeld-Rothenburg kandidiert und ebenfalls nach drei Tagen alle Unterschiften zusammen hatte.