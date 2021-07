Internationalistische Liste / MLPD spricht mit Wahlplakaten brennende Fragen an

Rote Fahne News: Am Samstag haben wir auf Rote Fahne News das Wahlprogramm der Internationalistischen Liste / MLPD zur Bundestagswahl am 26. September vorgestellt, heute präsentieren wir unseren Leserinnen und Lesern die Plakate. Es gibt einige ganz neue, darunter drei, die in einer besonders hohen Auflage zum Einsatz kommen.

Lisa Gärtner: Als wir die neuen Plakate entworfen haben, haben wir schnell gemerkt: Wir verzetteln uns, wenn wir jede krisenhafte Entwicklung einzeln aufs Korn nehmen. Der Kapitalismus besteht ja fast nur noch aus Krisen: Weltwirtschafts- und Finanzkrise, Krise der bürgerlichen Familienordnung, Corona-Krise, Umweltkrise, Flüchtlingskrise, wachsende Kriegsgefahr, Krise der bürgerlichen Ideologie. Deshalb der Gedanke: Wir nehmen die gesamte Krisenhaftigkeit des Kapitalismus ins Visier, die die Massen erleben. „1000 Krisen, eine Ursache: Kapitalismus!“ ist deshalb der Slogan auf einem der neuen Plakate. Gerade weil die bürgerlichen Parteien und Politiker alle so tun, als gäbe es für alle Probleme nur eine Ursache: Corona. Die Corona-Krise bringt das Fass wohl zum Überlaufen und macht die Probleme des Kapitalismus wie in einem Brennglas sichtbar. Doch die Ursachen liegen tiefer! Innerhalb kürzester Zeit wurden hochwirksame Impfstoffe entwickelt – und dann steht er vielen Menschen auf der Welt nicht zur Verfügung, weil ein gnadenloser Konkurrenzkampf unter den Monopolen um die höchsten Gewinne wichtiger ist als die Gesundheit der Massen. Dazu gibt es auch das Plakat: "Krisenmanagement: 1000 Versprechen, nichts gehalten!"

Rote Fahne News: Wir sind die einzige Partei, die in diesem Bundestagswahlkampf für eine gesellschaftliche Perspektive jenseits des Kapitalismus eintritt, für den echten Sozialismus. Dazu gibt es natürlich auch ein Plakat …

Lisa Gärtner: Das Plakat „Nur noch Krisen, eine Lösung: Sozialismus!“ steht dafür, dass wir in unserem Wahlkampf diese Perspektive massenhaft verbreiten. Denn die Voraussetzungen für lebenswerte Verhältnisse für alle in einer sozialistischen Gesellschaft sind längst herangewachsen! Kein grüner Lack und keine Reichensteuer können den Kapitalismus zähmen. Man muss den Problemen an die Wurzel gehen, den Kapitalismus revolutionär überwinden. Die Internationalistische Liste / MLPD steht deshalb für ein grundsätzlich anderes System, den echten Sozialismus. Darüber werden wir im Wahlkampf zehntausende Gespräche mit den Menschen führen und uns auch mit vielen kritischen Fragen auseinandersetzen. Wir haben selbst das allergrößte Interesse daran, dass für einen neuen Anlauf im Kampf für den Sozialismus nicht nur aus den großartigen Errungenschaften, sondern auch aus Fehlern und Niederlagen gelernt wird.

Der Sozialismus gehört auf die Tagesordnung, das spürt man überall. Das größte Hemmnis dafür, dass er sich Bahn brechen kann, ist der Antikommunismus, vielmehr sein Einfluss auf die Massen. Mit dem Plakat „1000 Lügen, eine Quelle: Antikommunismus!“ machen wir deutlich, dass der Antikommunismus eine von den Herrschenden bewusst entwickelte und verbreitete reaktionäre Weltanschauung ist. Der Autor des Buchs „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“, Stefan Engel, spricht darüber auch in seiner Vorstellung als Direktkandidat der Internationalistischen Liste / MLPD in Coburg. Das Buch wird in unserem Wahlkampf ebenfalls massenhaft zum Einsatz kommen. Gib Antikommunismus keine Chance!

Rote Fahne News: Was ist mit dem Plakat „Diesmal keine halben Sachen!“ gemeint?

Lisa Gärtner: Wenn du die Wahl hast zwischen zwei Übeln, einem größeren und einem angeblichen kleineren – wähle keins von beiden! Dazu regt unser Plakat an. Wie oft ist es bei den letzten Wahlen immer wieder vorgekommen, dass die Leute auf der Straße, bei unseren Ständen, sagen: Damit stimme ich voll überein, ihr habt ein echt gutes Programm, wie ihr euch für die Arbeiterinteressen einsetzt … Und dann kommt wieder der Gedanke in die Quere, dass man doch lieber taktisch wählen sollte, um diesen oder jenen zu verhindern. Das ist eine verschenkte Stimme! Deshalb: Wählen Sie/Wählt diesmal die Internationalistische Liste/MLPD! Außerdem haben wir eine Auflage nachgedruckt von unserem Plakat "Neue Politiker braucht das Land!" Als positives Beispiel für neue Politiker und eine gute Wahl plakatieren wir unsere Spitzenkandidatin Gabi Fechtner in ganz Deutschland!

Auf drei neuen Plakaten rücken wir den Kampf gegen den Umschlag in eine globale Umweltkatastrophe in den Mittelpunkt. Es haben ja jetzt alle bürgerlichen Parteien ihr Herz für die Umwelt entdeckt und überschlagen sich mit Vorschlägen und Maßnahmen. Mit konsequentem Umweltschutz hat das alles nicht das Geringste zu tun und die vielgepriesene CO 2- Bepreisung ist eine neue Massensteuer und grün lackierte Subvention für Großkonzerne. Wir fordern „Arbeitsplätze und Umweltschutz“, „Wirklicher Umweltschutz statt Greenwashing“, „Stopp CO2-Steuer! Umweltschutz auf Kosten der Konzerne!“

Neu ist auch das Plakat: „1000 Hoffnungen – eine Konseqenz: Rebellion“. Das ist eine optimistische Losung, die besonders den rebellischen Kampf für eine lebenswerte Zukunft der Jugend betont.

Rote Fahne News: Wir haben jetzt über die neuen Plakate für den Wahlkampf gesprochen. Aber die aus den letzten Wahlkämpfen kommen auch weiterhin zum Einsatz?

Lisa Gärtner: Ja, klar. Das sind alles gute Plakate zu wichtigen Fragen und mit klaren Forderungen zur Verbesserung der Lage der Massen. Von unserem Plakat für gleiche Löhne und Renten in Ost und West sofort und mit Che Guevara haben wir außerdem eine zweite Auflage gedruckt. Das Che-Plakat ist leider kaum mehr vorhanden, weil es in zahlreichen Wohngemeinschaften verschwunden ist ... Wir wollen ähnlich wie im letzten Bundestagswahlkampf breit plakatieren, so um die 130.000 Plakate. Wir haben jetzt fast 40 Plakate zu einem breiten Themenspektrum! Entscheidend ist, den Kampf um diese Forderungen und Losungen zu entfalten, sich zusammenschließen, sich organisieren. Als Gesamtpaket sind sie ein richtiges gesellschaftsveränderndes Programm, mit dem die Internationalistische Liste / MLPD antritt!