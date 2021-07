Kämpferischer Frauenrat protestiert gegen Ausstieg aus Istanbul-Konvention

Die Regierung Erdoğan gibt damit ein Signal, sich nicht einmal mehr in Worten gegen Gewalt an Frauen und ihre Unterdrückung und Unterwerfung zu positionieren.

Wir grüßen und unterstützen aus ganzem Herzen die mutigen Frauen in der Türkei, die auf die Straße gegangen sind und ihre kämpferische Botschaft um die Welt senden.

Diese Courage brauchen die Frauen auf der ganzen Welt. Denn lassen wir uns nicht täuschen: Auch in Ländern wie Deutschland, das die Konvention unterzeichnet, ratifiziert und weitgehend in Kraft gesetzt hat, hat in der Umsetzung weitgehend versagt.

Ernsthafte Maßnahmen, wie z. B. der Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz wurden erst jüngst abgelehnt. Deshalb auf der ganzen Welt: Verwirklichung der Istanbul-Konvention , entschiedener Kampf gegen alle Formen der Gewalt an Frauen.