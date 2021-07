Mannigfache Solidarität für Stefan Engel

Im Vorfeld des Prozesses fordert er, "dass die Stellen des Bundes und des Landes Thüringen die bis heute verweigerten Auskünfte über meine anhaltende Gefährderbehandlung umgehend erteilen. Da das alles ein wichtiger Gegenstand im anstehenden Prozess sein wird, stellt das eine schwere Missachtung meiner demokratischen Rechte, aber auch der des Gerichts, dar." Der öffentliche Prozess beginnt um 10 Uhr. Vorher wird in Meiningen ab 9 Uhr eine Kundgebung stattfinden und am Nachmittag ab 16 Uhr in Erfurt eine Kundgebung mit Demonstration.

Stefan Engel erfährt mannigfache Solidarität für seine Klage gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), den früheren Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen (CDU), den thüringischen Verfassungsschutzleiter Kramer (SPD) und den Thüringer Polizeidirektor Dirk Löther.

Rote Fahne News dokumentiert Solidaritätserklärungen und -resolutionen:

Bergisches Land

Die Wählerinitiative Nuran Cakmakli und Christoph Gärtner erklärt sich solidarisch mit Stefan Engel, dem Leiter des theoretischen Organs der MLPD, Revolutionärer Weg, und langjähriger Parteivorsitzender der MLPD, gegen seine Kriminalisierung. Die Kriminalisierung durch seine Einstufung als Gefährder, ausgehend von Innenminister Seehofer und dem Verfassungsschutz und seine Ausschreibung durch das BKA zur Fahndung sind ein politischer Skandal. Als international bekannter und anerkannter Marxist-Leninist wird er einzig und allein wegen seiner marxistisch-leninistischen Weltanschauung bekämpft und auf eine Stufe mit faschistischen Terroristen gestellt. In unserem Wahlkampf werden wir diesen Skandal breit bekannt machen und eine breite Solidarität dagegen organisieren, und zum Prozess am 3. August in Meiningen/Thüringen protestieren. Wir protestieren auch gegen die Kontenkündigungen von Monika Gärtner Engel, der Internationalismusverantwortlichen der MLPD, der Mediengruppe Neuer Weg und dessen Geschäftsführer. Mit dieser antikommunistischen Unterdrückung offenbaren die Herrschenden, welche Angst sie vor den Massen und dem Einfluss der MLPD als revolutionärer Partei haben.

Kassel

Resolution der 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Buchvorstellung "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" mit Peter Weispfenning am 9. Juli in Kassel.

Lieber Stefan, die Kriminalisierung Deiner Person als „Gefährder“ nehmen wir in keinster Weise hin und protestieren auf das Schärfste gegen diese Angriffe. Unter der Jugend und den Arbeitern bei VW und Daimler, in Courage und in der Wählerinitiative werden wir diesen Skandal bekannt machen und die Solidarität für Dich organisieren. In deinem Buch führst Du anlässlich der Münchner Prozesse gegen die TKP/ML-Genossen gegen die kommunistische Freiheitsideologie aus: „Eine Hauptmethode der Prozessführung war die Kriminalisierung der marxistisch-leninistischen Weltanschauung“. Das ist ihnen nicht gelungen und wird ihnen auch in Deinem Fall nicht gelingen. Wir, die Teilnehmer der heutigen Buchvorstellung erklären uns solidarisch mit Dir. Wir verurteilen besonders die Sperrung Deiner privaten und öffentlichen Konten, was Dich praktisch geschäftsunfähig machen soll. Damit dürfen sie nicht durchkommen. Ein Teil der Anwesenden wird zu den Protestkundgebungen nach Meinigen und Erfurt kommen. (Einstimmig beschlossen am 9.7.2021).

Koordinierungsgruppe Bundesweite Montagsdemo, 11. Juli 2021



Die Bundesweite Montagsdemo verurteilt die Kriminalisierung von Stefan Engel als „Gefährder“ mit aller Schärfe und fordert die sofortige Rücknahme der Beschuldigung!

Lieber Stefan Engel, die Bundesweite Montagsdemo steht voll hinter deiner Klage gegen die Kriminalisierung von dir als sogenannter Gefährder. Hier beweist sich, dass die Rechtsentwicklung der Regierung auch auf die Justiz übergegriffen hat. Die haltlose Anschuldigung als „Gefährder“ ist ein reines Gesinnungsurteil und ein Paradebeispiel für den Antikommunismus. Es soll fortschrittliche und revolutionäre Kräfte im Kampf gegen den Kapitalismus abschrecken, deshalb geht es uns alle an. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir deinen Kampf unterstützen. Ebenfalls beweist dieses Urteil, dass der Antikommunismus selbst in eine Krise gekommen ist. Vorgeblich wurde der Begriff "Gefährder" als Methode gegen faschistische Terroristen vom Schlage des IS oder NSU eingeführt. Aber gegen diese Kräfte wird sie gar nicht angewandt. Die Bundesregierung betreibt insgesamt den Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten wie zum Beispiel mit dem neuen Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen unter der direkten Verantwortung des CDU- Kanzlerkandidaten Armin Laschet. So auch die Erweiterung von sogenannten Staatstrojanern zur Überwachung unserer Computer und Handys. Als Montagsdemonstrant der ersten Stunde wünschen wir dir viel Erfolg bei deiner Klage gegen Seehofer und Co. Du hast unsere volle Solidarität!

Für die Koordinierungsgruppe der Bundesweiten Montagsdemo Ulrich Achenbach, Matz Müllerschön, Fred Schirrmacher, Manuela Schirrmacher, Andreas Schweizer und Ulja Serway

MLPD Halle - Der Straßenbahnfahrer Frank Oettler, 11. Juli 2021

Skandal um antikommunistisch motivierten Angriff des deutschen Staatsapparates auf Stefan Engel fordert die Solidarität und den Zusammenschluss der fortschrittlich denkenden Menschen im ganzen Land heraus.

Lieber Stefan Engel, Du wirst als international bekannter Marxist-Leninist, bedeutender Denker der internationalen revolutionären und Arbeiterbewegung und Leiter des theoretischen Organs der MLPD, Revolutionärer Weg, vom deutschen Inlandsgeheimdienst "Verfassungsschutz" Hand in Hand mit dem Bundeskriminalamt auf die Stufe eines faschistischen Terroristen gestellt und als sogenannter "Gefährder" gebrandmarkt und behandelt, einzig und allein, weil Du Kommunist bist. Den Herrschenden ist wohl ziemlich mulmig zu Mute, weil sie sehen können, dass Du nicht einfach einer von den vielen Philosophen bist, die die Welt nur verschieden interpretiert haben. Als Arbeitertheoretiker und Revolutionär hast Du uns und vielen Menschen gelehrt und gezeigt, mittels der bewussten Anwendung der dialektischen Methode die Welt richtig zu durchschauen und anzupacken, um sie zu verändern. Damit hast Du den Großpaket-Aktienhaltern von Banken und Konzernen, all jenen, die sich vom Schweiß der schaffenden Menschen mästen, von Börsenschwindel, Karrieremacherei oder anderen Betrügereien leben, wohl mächtig Angst eingejagt. Dass Du nun deren Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), wie den früheren Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen (CDU), den thüringischen Verfassungsschutzleiter Kramer (SPD) und den Thüringer Polizeidirektor Dirk Löther anklagst, die allesamt verantwortlich zeichnen für diese antikommunistische Attacke, die letztlich gegen uns alle, gegen Kommunisten wie Demokraten gerichtet ist, wie auch aktuell der Umgang mit dem Co-Vorsitzenden des europäischen kurdischem Dachverbands KCDK-E Yüksel Koc beweist, ist mutig und absolut richtig von Dir. Wir, alle Deine Freunde und Genossinnen und Genossen aus Halle an der Saale, versichern Dir unsere unverbrüchliche Solidarität. Wenn Du unsere Hilfe brauchst, werden wir bei Dir sein. So auch am 3. August 2021, wenn Du den "hohen" Herren ihren Prozess machen wirst. Diesen Skandal um diese antikommunistische Attacke im angeblichen "Rechtsstaat" BRD, werden wir über unsere Stadt hinaus bekannt machen, vielen Menschen, vor allen den Arbeitern, Angestellten und einfachen Leute in Sachsen-Anhalt und Sachsen, mit Pressemitteilungen, hunderten Flugblättern und unzähligen Gesprächen, Diskussionen und Redebeiträgen auf öffentlichen Veranstaltungen über Lautsprecher davon erzählen und breit die Solidarität organisieren. Wir werden allen Menschen aufzeigen, wie tief die bürgerliche Ideologie und ihr Antikommunismus in der in der Krise sind und das es jetzt genau die richtige Zeit ist, mit Dir, mit uns, mit allen Revolutionären gemeinsam für eine echte sozialistische Perspektive zu kämpfen.

Einer für Alle!

Alle für Einen!

Einen Finger können sie brechen - Aber fünf Finger sind eine Faust!

Saarbrücken, Wählerinitiative Rolf Tickert, 10. Juli 2021

Wir, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens der Wählerinitiative Rolf Tickert erklären unsere Solidarität mit Stefan Engel in seinem Prozess gegen die Einstufung als Gefährder. Dies ist ein Angriff auf die MLPD und alle fortschrittlichen Kräfte und ihre führenden Repräsentanten. Wir werden den Kampf dagegen nach Kräften unterstützen und diesen antikommunistischen Angriff überall breit bekannt machen und uns in unserem Wahlkampf aktiv gegen die Rechtsentwicklung der Regierung und ihrer reaktionären Vertreter einsetzen. Weg mit der Gefährdereinstufung von Stefan Engel! Keine Kriminalisierung von revolutionären Kräften!

Rostock, 9. Juli 2021

Lieber Stefan,

wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Buchvorstellung „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ am 9. Juli 2021 in Rostock sprechen dir unsere volle Solidarität und Unterstützung in deinem Prozess zur sofortigen Aufhebung deiner Einstufung als „Gefährder“ aus! Dein neues Buch macht in aller Deutlichkeit klar, dass die Kriminalisierung von dir allein aus dem Grund passiert, weil du seit Jahrzehnten an vorderster Front in der Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus in Theorie und Praxis stehst. Im Buch steht dazu auf Seite 130: "Nicht zufällig warnte der Bundesverfassungsschutz in seinem Bericht des Jahres 2018 vor 'Linksextremisten', die mit ihren umfangreichen Analysen das Potenzial (bieten), um als 'geistige Brandstifter' … ideologisch zu inspirieren.'" Wir werden uns von deinem Buch weiter inspirieren lassen, alle Menschen, die uns im täglichen Leben begegnen, mit der Freiheitsideologie des wissenschaftlichen Sozialismus bekannt zu machen. Sie zu begeistern und dafür zu gewinnen, mit uns zusammen für eine von Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesellschaft zu kämpfen. Wir begleiten und unterstützen dich bei deinem Prozess am 3. August 2021 in Meiningen!