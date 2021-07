Gib Antikommunismus keine Chance!

Internationalistisches Bündnis solidarich mit DKP

Der geschäftsführende Ausschuss der zentralen Koordinierungsgruppe (zKOG) des Internationalistischen Bündnisses fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte in Deutschland erklärt sich in einem Schreiben an den Parteivorstand der DKP solidarisch gegen die Aberkennung der Parteienrechte der DKP.

Solidaritätsschreiben