Solidaritätsschreiben von Pido Gonzales und Medy de Jesus

Wir, Peter (Pido) Gonzales und Remedios (Medy) de Jesus, bekunden unsere Solidarität mit Dir in Deinem Kampf für demokratische Rechte und Freiheiten. Wir sind eins mit Dir im Kampf gegen die Faschisierung des Staatsapparats, insbesondere in Deinem Prozess am 3. August 2021. Als Gründungsmitglieder der philippinisch-deutschen Freundschaftsorganisation haben wir die Freundschaft und Unterstützung, die Du dem Kampf unseres Volkes für Freiheit und wahren Frieden auf der Grundlage von Gerechtigkeit entgegengebracht hast, persönlich erlebt. Mabuhayka, Stefan Engel!

Pido Gonzales kämpft seit seiner Jugend für die Rechte der Fischer, Bauern und Arbeiter. Er ist landesweit als führender Kämpfer bekannt und kandidierte für deren Partylist 2009. Am Tag nach der Wahl wurde Pido von einem Killerkommando der Regierung mit 9 Kugeln lebensbedrohlich niedergeschossen. Das hat seinen Kampfwillen nicht gebrochen. Er nimmt auch heute noch mit seinen 78 Jahren mutig an Demonstrationen gegen das faschistische Duterte-Regime teil. Mit seiner Frau Medy besucht er seit über 10 Jahren (bis zum Beginn der Corona-Pandemie) zwei Mal pro Woche politische Gefangene. Sie organisieren Hilfe und Brieffreundschaften für die politischen Gefangenen mit den Deutsch-Philippinischen Freunden e.V., Spenden für die medizinische Versorgung der Gefangenen und neue Brieffreunde aus Deutschland sind immer willkommen.