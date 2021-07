Starkregen in Hohenlimburg „Die Vorboten der Klimakatastrophe sind angekommen!“

Mittlerweile sind über 100 Menschen in den Wassermassen ums Leben gekommen. Bilder – wie wir sie sonst von den regionalen Umweltkatastrophen in Indien, den USA usw. kennen, kommen jetzt aus NRW.

Ein Brennpunkt ist auch Hagen. Von den Hängen ergossen sich Sturzbäche durch ganz Hohenlimburg. ... Einige Betriebe in Hohenlimburg mussten ihre Produktion stilllegen. In 24 Stunden fiel in Teilen von Hagen so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. ...

Noch in der Nacht läuft die Nachbarschaftshilfe an. Aber erst am Mittwochmorgen zeigt sich das wahre Ausmaß. Zahlreiche Menschen verlieren ihr Zuhause, ihr Hab und Gut. Mittwochmorgen werden in Hohenlimburg bereits 1000 Sandsäcke von ehrenamtlichen Helfern gefüllt. Ganze Fußballmannschaften schaufeln sich in der Nahmer durch das Geröll um zu helfen. Genossen von MLPD und REBELL helfen nach besten Kräften unter dem Motto: „Serve the People“.

Nachbarschaftshilfe und Solidarität, das ist das bestimmende unter den Menschen. Es denkt eben nicht jeder nur an sich! …

Die Wetterextreme sind Ausdruck des beschleunigten Übergangs in eine globale Umweltkatastrophe. Die muss unbedingt verhindert werden. …

Selbstverständlich sind alle noch damit beschäftigt, die Unwetterschäden zu beseitigen, Schäden aufzunehmen, sich mit Versicherungen auseinanderzusetzen. Aber schon jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, dass es höchste Zeit ist, aktiv zu werden gegen die drohende Umweltkatastrophe.

Die Forderungen der MLPD sind:

Wirklicher Umweltschutzstadt statt Greenwashing!

Vollständige Umstellung auf regenerative Energien bis 2030 auf Kosten der Profite der Konzerne!

Notwendig ist ein gesellschaftsverändernder Umweltkampf - für den echten Sozialismus.

Die MLPD steht für Solidarität und gegenseitige Hilfe. Wer das unterstützen möchte, kann sich an die MLPD wenden.

Hier gibt es den kompletten Text als pdf-Datei