„Und was machst du in den Ferien?“ - „Ich leiste einen Beitrag für eine bessere Zukunft!“

Das Sommercamp findet vom 24. Juli bis 8. August unter dem Motto „In welcher Welt wollen wir leben?“ in Truckenthal (Thüringen) statt. Damit es ein voller Erfolg wird, suchen wir noch Kindergruppenleiterinnen und Kindergruppenleiter. Unser Kindercamp findet dieses Jahr unter dem Motto statt: „Mutige Vorbilder für mutige Rotfüchse!“

Willst du ein Vorbild sein? Auf dem Kindercamp übernehmen Jung und Alt gemeinsam Verantwortung als Kindergruppenleiterin und -leiter für den Nachwuchs. Das schweißt richtig zusammen. Wir haben das Gegenprogramm zur bürgerlichen Sozialpädagogik mit Aussagen wie: „Das verstehen Kinder noch nicht“ oder dem Wunschdenken, dass „Kinder eine unbeschwerte Kindheit haben“. Wie unbeschwert kann sie sein, wenn viele Kinder häufig von Flucht, Krieg, Kinderarmut und Arbeitslosigkeit bei ihren Eltern betroffen sind? Auf dem Kindercamp lernen wir gemeinsam, die Welt kindgerecht zu verstehen und auch, welche Vorbilder wir haben, die sich z. B. gegen Umweltzerstörung, Krieg und Armut einsetzen. Wir machen gemeinsam Sport und Spiel, Singen, gehen zur Nachtwanderung und machen Lagerfeuer!

Als Kindergruppenleiterin und -leiter ist man natürlich ein Vorbild für die Kinder. Aus Erfahrung weiß ich, dass man aber auch von den Kindern selbst eine Menge lernt!

In welcher Welt wollt ihr also leben? In einer befreiten Welt, wo es Solidarität, gegenseitigen Respekt, keine Armut, keinen Krieg gibt? Dann leiste doch einen Beitrag! Ob jung oder alt – bei uns sind alle gefragt. Bewerbt euch bei der Verbandsleitung des REBELL als Kindergruppenleiterin oder -leiter und übernehmt Verantwortung für die Zukunft der Jugend und Kinder!