Verheerende regionale Unwetterkatastrophe: Aktiver Widerstand und praktische Solidarität angesagt!

Katastrophenbilder, die Menschen in Deutschland bisher nur von Tsunamis oder Überflutungen in entfernten Erdteilen kennen. Dabei steht die Erderwärmung in dramatischer Wechselwirkung zu einem historischen Artensterben, der Vermüllung und Vergiftung der Meere oder der rasanten Vernichtung der Wälder. Treffend analysierte und prognostizierte das Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel schon vor sieben Jahren, „dass sich die Menschheit inzwischen mitten in einem fortschreitenden Übergang zu einer globalen Umweltkatastrophe befindet. Die Lösung der Umweltfrage erfordert heute einen gesellschaftsverändernden Kampf.“ Das Buch wurde von vielen umweltbewegten Menschen interessiert und begeistert aufgegriffen, von den Herrschenden jedoch in den Wind geschlagen und antikommunistisch unterdrückt. Gerade jetzt ist es eine entscheidende Hilfe zur Bewusstseinsbildung und zur Organisierung des aktiven Widerstands.

Solidarität gefragt!

Die MLPD erklärt allen Betroffenen ihre volle Solidarität. Sie packt selbst tatkräftig mit an und organisiert praktische Hilfe - allen voran mit ihren Umweltgruppen und ihrem Jugendverband REBELL in Hilfs- und Rettungsaktionen bis hin zur Hilfe bei der Anmeldung von Schadensersatzansprüchen. Skandalöserweise nahmen Versicherungskonzerne in den letzten Jahren solche Schäden aus den Versicherungs-Policen bzw. verlangen teure Zusatzprämien dafür. Nur 35 Prozent der Hausbesitzer in Rheinland-Pfalz sind daher gegen „Elementarschäden“ versichert. Ein Großteil würde auf den Schäden sitzen bleiben.

Vollständige Kostenerstattung für alle Betroffenen!