Wählerinitiative für Anton Lenz gegründet

Das Motto „Neue Politiker braucht das Land!“ fand viel Zustimmung und eine ganze Reihe von Emdern trug sich in die Unterstützerliste für die Wählerinitiative Anton Lenz ein. Am Nachmittag wurde dann die Wählerinitiative mit Unterstützern aus Emden und aus Gelsenkirchen gegründet. Ein VW-Rentner erklärte sich sofort bereit, in der Koordinierung der Wählerinitiative mitzuarbeiten und das Plakatieren zu unterstützen. Das neue Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ fand zwei neue Interessenten bzw. Besitzer.

Anton Lenz legte in seinem Einleitungsbeitrag neben mehreren anderen Brennpunkten einen Schwerpunkt auf die Entwicklung bei VW für die Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Familien und für die ganze Region um Emden. Das Emder VW-Werk wird voll auf die Herstellung von Autos mit E-Motoren umgebaut. Da der Automobilherstellerverband davon ausgeht, dass beim Umstieg auf den E-Motor ein Drittel der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie wegfallen werden, wird dies erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der Region Emden haben. Deshalb fordert das Internationalistische Bündnis die 30-Stunden-Woche bei vollen Lohnausgleich. Ein ehemaliger VW-Mitarbeiter berichtete, dass bei VW in Emden eine 1,5 km lange neue Halle gebaut wurde - für eine umfassende Produktion mit Robotern, selbst die Reparatur der Roboter sollen Roboter übernehmen. Alle Besucher waren empört darüber, das VW für die kriminellen Machenschaften der VW-Manager beim Diesel-Skandal gerade mal 500 Mio. Euro Strafe zahlen muss Das ist nicht mehr als der Gewinn von VW in gut einer Woche (der betrug im 1. Halbjahr ca. 11 Milliarden Euro!). Alle Beteiligten wollen zur nächsten Wählerinitiative am Freitag, 13.8., 18.00 Uhr wieder kommen und den Wahlkampf nach ihren Kräften unterstützen. Thema beim nächsten Mal: „Wehret den Anfängen! Unser Standpunkt zur AfD“.